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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan 'Babalar Günü' mesajı
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında babaların aile birliği ve toplumsal dayanışmadaki önemine vurgu yaptı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Babalarımız; sevgi, sabır ve özverileriyle aile birliğinin korunmasına katkı sağlamakta, çocuklarına güvenli bir gelecek sunabilmek adına her türlü fedakarlığı göstermektedir" dedi.

Babaların bireylerin karakter gelişiminde, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini ifade eden Prof. Dr. Dağlı, "Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlenmesinde büyük pay sahibi olan babalarımızın sunduğu destek, gösterdiği fedakarlık ve aktardığı değerler; hayatımızın her döneminde bizlere ışık tutmakta, hayat tecrübeleri ise yol göstermektedir. Onların taşıdığı bu kıymetli sorumluluk, toplumsal dayanışma ve birlik duygularının güçlenmesinde de önemli bir yere sahiptir" dedi.

Aile bağlarının güçlenmesine katkı sağlayan tüm babalara teşekkür eden Prof. Dr. Dağlı, "Babalar Günü vesilesiyle hayatta olan babalarımızın kıymetini bilmeyi temenni ederek Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor; ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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