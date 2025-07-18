Sancaktepe Belediyesi'nden LGS Tercih Dönemi İçin Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Sancaktepe Belediyesi'nden LGS Tercih Dönemi İçin Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
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Sancaktepe Belediyesi, LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. Öğrenciler, uzman rehber öğretmenlerle doğru lise tercihleri yapmaları için destek alabilecekler.

LİSELERE Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Sancaktepe Belediyesi, tercih döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti başlattığını duyurdu.

24 Temmuz'a kadar sürecek olan hizmet, belediyeye bağlı 21 Bilgi Evi'nde veriliyor. Tercih dönemindeki 8'inci sınıf öğrencileri, uzman rehber öğretmenler eşliğinde kendilerine en uygun lise tercihini yapabilmeleri için ücretsiz olarak bilgilendiriliyor.

Hafta içi her gün 08.30 – 17.00 saatleri arasında sunulan danışmanlık hizmetiyle hem öğrenciler hem de veliler, okul ve meslek seçimleri konusunda bilinçli karar verebiliyor.

Danışmanlık almak isteyen öğrenciler, tercih merkezlerinin yer aldığı bilgi evlerine ilişkin detaylara Sancaktepe Belediyesi'nin resmi internet sitesinden ulaşabiliyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, tercih döneminde öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Sevgili öğrenciler, LGS tercih döneminde sizlerin en doğru tercihi yapabilmesi için uzman eğitimcilerimizle yanınızdayız. Başarılı bir tercih dönemi için tüm öğrencilerimizi bilgi evlerimizdeki danışmanlık noktalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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