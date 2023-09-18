Samsun Üniversitesi ile Ulusoy Un arasında 'Cami Projesi' protokolü imzalandı

Samsun Üniversitesi ile Ulusoy Un arasında yapılan protokol töreniyle 'Cami Projesi' imzalandı. Proje kapsamında Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1100 kişilik bir cami inşa edilecek.

Samsun Üniversitesi ile Ulusoy Un arasında "Cami Projesi" protokolü törenle imzalandı.

Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü'nde düzenlenen protokol törenine, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ulusoy Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eren Gülhan Ulusoy, Fahrettin Ulusoy'un eşi Nevin Ulusoy ile 25 ve 26. dönem Samsun Milletvekili iş insanı Fuat Köktaş katıldı.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde yer alacak kapalı mekanları 700, son cemaat yerleri ve yarı açık teraslarıyla 1100 kişilik cami projesi için Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy arasında Rektörlük Senato Salonu'nda imza atıldı.

Rektör Prof. Dr. Aydın, törende Cami Projesine sahip çıkan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Fuat Köktaş'a ve Eren Günhan Ulusoy'a teşekkür etti.

Ulusoy Un AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy da "Bu projenin bir eğitim yuvası içerisinde olması babamızın eğitime verdiği desteği bildiğimiz için bizleri aile olarak ayrıca heyecanlandırdı. Babamızın 'Arkamızdan iyi insan desinler yeter oğlum' sözünden hareketle bizler de bu projeyi üstlenmiş olduk. " diye konuştu.

Nevin Ulusoy da eşinin vasiyetini yerine getiren oğlu Eren Ulusoy ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fuat Köktaş da caminin yanında yer alan Öğrenci Merkezi Projesi'ni üstlenerek inşaat sürecini cami projesiyle eş zamanlı yürüteceklerini aktardı.

Kampüs camisinin, Orta Karadeniz'in geleneksel kırma çatılı cami mimarisinin biçimsel ve işlevsel özellikleri dikkate alınarak tasarlandığı belirtildi.