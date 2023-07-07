Samsun Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Samsun Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Mühendislik fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokuluna bağlı 20 bölüm ve programdan 352 öğrenci mezun oldu.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, törende yaptığı konuşmada, Samsun Üniversitesinden kuruluşundan sonra ilk öğrencileri mezun etmenin gurur ve mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerin bilgi ve becerilerle donanmış, geleceğe her anlamda hazırlanmış, bundan sonraki hayatlarında ve kariyerlerinde yüksek ahlaki ilkeleri kendilerine amaç edinmiş nitelikli fertler olarak karşılarına çıktığını anlatan Aydın, "Böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için üniversitem ve şahsım adına öğretim elemanlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, Türkiye'nin aydınlık geleceği ve Türkiye Yüzyılını gerçekleştirilecek ana aktörler sizler olacaksınız, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız ve iyi ki bizlerlesiniz. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Törende mezun öğrenciler adına 2022-2023 akademik yılı birincisi, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencisi Mehmet Arslan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Fakülte birincileri mezuniyet yaş kütüğüne isim etiketlerini çaktıktan sonra mezun tüm öğrenciler, başarı belgelerini öğretim üyelerinin elinden aldı.

Törene katılanlar, daha sonra Atakum sahil yolunda, "Mezuniyet Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Törene 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Prof. Dr. Ali Bilgin, Prof. Dr. Salih Kesgin, Genel Sekreter Doç. Dr. Adem Soruç, Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ersin Köksal ile öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.