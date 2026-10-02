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Samsun'da OKUSAM Projesi okuma kültürünü öğrenci, veli ve öğretmenlere kazandıracak

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Samsun'da OKUSAM Projesi okuma kültürünü öğrenci, veli ve öğretmenlere kazandıracak
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Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerde okuma kültürünü geliştirmek amacıyla OKUSAM Projesi'ni başlatıyor. Proje kapsamında okuma etkinlikleri, yazar-okur buluşmaları ve yazarlık atölyeleri düzenlenecek; yıl sonunda Okuma Şenliği planlanıyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler, veliler ve öğretmenlerde okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla OKUSAM Projesi başlatılıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler ve öğretmenleri bir araya getirecek proje kapsamında okuma etkinlikleri, yazar-okur buluşmaları ve yazarlık atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca münazara, panel ve forumların yanı sıra e-dergi, e-kitap, bülten ve duvar gazeteleri hazırlanacak. Projenin yıl sonunda düzenlenecek Okuma Şenliği ile tamamlanması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, proje ile kentte okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını ve kitaplar aracılığıyla öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasındaki bağların güçlendirilmesini hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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