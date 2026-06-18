Matematikte dereceye giren imam hatipliler ödüllerini aldı

Samsun'da imam hatip okulları arasında geleneksel olarak düzenlenen Matematik Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen İmam Hatip Okulları Matematik Yarışması'nın ödül töreni, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Yarışmada 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıf kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler ile ilçe birincileri ödüllendirildi. Başarılı öğrencilere ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından takdim edildi.

İmam hatip okullarında öğrenim gören öğrencilerin matematiğe olan ilgilerini artırmak, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmanın hazırlanması ve yürütülmesinde görev alan yönetici ve öğretmenlere teşekkür edilirken, yarışmaya katılan öğrenciler tebrik edilerek dereceye giren öğrencilere başarılarının devamı temennisinde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı