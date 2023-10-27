İlkadım Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, '100' koreografisi oluşturarak 'Cumhuriyet Bize Emanet' yazılı pankart açtılar.

Samsun'da ilkokul öğrencileri 100. yıl koreografisi oluşturdu.

İlkadım Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Okul idarecileri ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte okul bahçesinde toplanan öğrenciler "100" koreografisi oluşturdular. Çocuklar, "Cumhuriyet Bize Emanet" yazılı pankart açtılar.

Çeşitli şiir ve marşların okunduğu etkinlik, konuşmaların ardından son buldu. - SAMSUN