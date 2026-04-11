Haberler

56 yaşında okuma-yazma öğrenen baba ile kızının azmi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da 56 yaşındaki Mustafa Artuç, 35 yaşındaki kızı Edanur Artuç ile birlikte okuma-yazma öğrenmek için aynı kursa katıldı. Baba-kız, eğitimin keyfini çıkarırken, yaşadıkları pişmanlıkları da paylaşıyorlar.

Samsun'da yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Artuç ile 35 yaşındaki kızı Edanur Artuç, okuma-yazma öğrenmek için aynı kursun yolunu tuttu. Baba-kız, İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta birlikte eğitim alarak hem öğrenmenin hem de birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşlarda kendi isteğiyle okuma yazma öğrenmediğini belirten Mustafa Artuç, bugün geldiği noktada bunun pişmanlığını yaşadığını ifade etti. Okumaya karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Artuç, "Okumayı çok seviyorum. Hiçbir şey bilmiyordum. Halk eğitim merkezinden haberim yoktu. Geçmişte kendim okuma yazma öğrenmeye gitmedim. Şimdi pişmanım ama iş işten geçti. Yine de anca şimdi öğreniyorum. Okumak gerçekten güzel. İçimde okuma yazma aşkı var. Zor değil, yazabiliyorum. Kızımla birlikte buradaki kursa geliyoruz" dedi.

Kızı Edanur Artuç ise babasıyla birlikte aynı sınıfta eğitim almanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, "Ben de babamla birlikte okuma yazma öğreniyorum. Buradaki öğretmenlerimizden çok memnunuz. Babama destek oluyorum" diye konuştu.

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan kurs sayesinde farklı yaş gruplarından vatandaşlar okuma yazma öğrenme fırsatı bulurken, baba-kızın azmi de görenlere örnek oluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi zehir zemberek açıklama

G.Saray maçı öncesi kazan kaynıyor! Zehir zemberek bir açıklama daha
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
NASA'nın tarihi görevinde 4 astronot Dünya'ya ulaştı

Tarihi görev tamam! Yarım asır sonra bir ilk
Zelenski, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu ülkelerin birliğinden korkmalı

Zelenski 4 ülkenin ismini saydı: Rusya, bu birlikten korkmalı...
İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda

İki meslek grubuna daha yeşil pasaport yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi

47 yıllık bela bitiyor! Erdoğan'dan partisine talimat: Zamanı geldi