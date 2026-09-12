Samsun’da 250 bin öğrenci ders başı yapacak

Samsun'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlamasıyla birlikte 250 bin 562 öğrenci ve 21 bin 470 öğretmen ders başı yapacak.

Yeni eğitim-öğretim yılı, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. İl genelindeki bin 89 okul ve 13 bin 276 derslikte 250 bin 562 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin eğitiminde 21 bin 470 öğretmen görev yapacak.

Öte yandan, il genelindeki eğitim kurumlarında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarda 18, genel ortaöğretimde 21, mesleki ve teknik okullarda ise 18 olarak belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı