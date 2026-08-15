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Samsun'da 16 Okul Binası İçin Çalışmalar Sürüyor

Samsun'da 16 Okul Binası İçin Çalışmalar Sürüyor
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Samsun'da eğitim yatırımları kapsamında 16 okul binasının yapımı planlanıyor. Bunlardan 7'sinin inşaatı devam ederken, 9'u ihale öncesi hazırlık aşamasında. Toplam 1,5 milyar TL'lik yatırım planı çerçevesinde, iki bina tamamlandı, devam eden projelerde önemli ilerlemeler kaydedildi. Yeni okullar, spor salonları, atölyeler ve öğretmenevi gibi yapılar yer alıyor.

Samsun'da eğitim yatırımları kapsamında 16 okul binasının yapımına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu yatırımlardan 7'sinin inşaatı devam ederken, 9 yatırım ise ihale öncesi hazırlık aşamasında bulunuyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temel eğitim ve ortaöğretim yatırımları kapsamında bu yatırım döneminde 18 bina için yaklaşık 1,5 milyar TL ihale bedelli yatırım planlandı. Yatırımlar kapsamında 82 milyon TL ihale bedelli mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 46 milyon TL ihale bedelli spor salonunun yapımı tamamlandı. Yapımı devam eden yatırımlar arasında 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 imam hatip ortaokulu, 1 Anadolu ve fen lisesi, 2 özel eğitim okulu ile 1 imam hatip lisesi bulunuyor. İhale öncesi hazırlıkları sürdürülen yatırımlar ise 2 ilkokul, 1 ortaokul, 1 Anadolu ve fen lisesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor salonu, 2 atölye ve 1 öğretmenevinden oluşuyor.

Okullarda inşaat ilerliyor

Yapımı devam eden yatırımlarda da önemli oranda ilerleme sağlandı. Canik Fen Lisesi ve 100 kişilik pansiyon işinin yüzde 65'i, Samsun İmam Hatip Lisesi ve 100 kişilik pansiyon işinin yüzde 75'i tamamlandı. İlkadım Özel Eğitim Kampüsü'nün yüzde 55'i, Vezirköprü Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun yüzde 15'i, İlkadım Ulugazi İlkokulu'nun yüzde 14'ü, 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu'nun yüzde 14'ü ve Kavak Yaşar Doğu Ortaokulu'nun yüzde 11'i tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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