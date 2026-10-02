Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu 4 Ekim’de açılacak

Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen iş birliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim'de öğrencilere kapılarını açacak.

Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen iş birliği ve eş güdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda 4 Ekim'de Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu öğrencilere kapısını açacak.

Tüm kademelerden 1000 öğrenci kapasiteli

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başlayacak okulun açılışı 4 Ekim'de yapılacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı heyeti de okulun açılışına ve ilk derse katılacak. Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönüş yapan ailelerin çocukların intibaklarının desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki iş birlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu olarak belirlendi.

Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini Suriyeli öğrencilerle buluşturacak

Milli Eğitim Bakanlığının Suriye'deki yoğun eğitim diplomasisi faaliyetlerinin bir sonucu olarak açılacak Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulunun, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturan öncü bir eğitim kurumu olması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı