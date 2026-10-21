Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Salihli ve Alaşehir'de 25 Ekim 2026 KPSS için koordinasyon toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli ve Alaşehir'de 25 Ekim 2026 KPSS için koordinasyon toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli ve Alaşehir'de 25 Ekim 2026'da yapılacak KPSS öncesi ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığındaki toplantıya Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve kurul üyeleri katıldı; güvenlik ve koordinasyon konuları görüşüldü.

Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçelerinde 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, sınav koordinasyonuna ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Ösym Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Koordinasyon Kurulu Başkanı Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter ve kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Ayrıca sınav öncesinde, sınav günü ve sınav sonrasında ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirilerek koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Toplantıda, adayların sınav sürecini huzurlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmeleri için kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı

Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

AYM, Yeni Parti için kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket

Ne yapıyorsun Kerem?
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım