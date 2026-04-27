Salihli'den Miami Başkonsolosu'na Sardes Hediyesi

Manisa'nın Salihli ilçesinden çıkan ZAĞANOS Robot Takımı, ulusal başarılarını uluslararası arenaya taşıyarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Robotik, yapay zeka ve mühendislik alanındaki projeleriyle dikkat çeken ekip, teknoloji başarısının yanı sıra kültürel değerleri de dünyaya tanıtıyor.

FIRST Tech Challenge (FTC) Türkiye organizasyonunda tüm maçlarını kazanarak "Winner Alliance Captain" unvanını elde eden ZAĞANOS FTC Takımı, bu başarısıyla Houston'da düzenlenecek FIRST FTC Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Dünya çapındaki en başarılı robotik ekiplerle yarışacak olan takım, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

ABD temasları kapsamında ekip, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol tarafından ağırlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan heyet, projelerini tanıtırken Türk bayrağını yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadı.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından gönderilen özel hediyenin takdim edilmesi oldu. Tarihte basılan ilk madeni paranın Sardes kökenli replikası, takım danışmanı Ertuğ Gözaydın tarafından Başkonsolos Şahinol'a sunuldu. Bu anlamlı hediye, Salihli'nin köklü medeniyet mirasını uluslararası platformda simgeleyen önemli bir mesaj olarak değerlendirildi. Hediyenin hazırlanmasına katkı sağlayan Halk Eğitim Müdürü Mehmet Gürbüz'e de teşekkür edildi.

ZAĞANOS Robot Takımı, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gençler eliyle sahaya yansıyan örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ekip; yapay zeka destekli görüntü işleme, otonom sistemler, insansız hava araçları ve su altı robotları gibi ileri teknoloji alanlarında projeler geliştiriyor.

Takımın hedefi yalnızca yarışmalarda derece elde etmek değil; sürdürülebilir projeler üretmek, gençlere ilham vermek ve Türkiye'yi teknoloji alanında küresel ölçekte güçlü şekilde temsil etmek. - MANİSA

