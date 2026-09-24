Salihli'de üniversite güvenliği toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni akademik yıl öncesinde üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda; asayiş ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra kampüs çevresindeki trafik düzenlemeleri, öğrencilerin barınma ve ulaşım konuları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, üniversite eğitimi için Salihli'ye gelen gençlerin güvenliğinin önemine dikkat çekti. Güldoğan, "Gençlerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, emniyet güçlerimizden yerel yönetimlerimize ve üniversite yönetimimize kadar tüm kurumlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır." dedi.

Toplantı, yeni akademik yılın Salihli'ye, akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı