Haberler

Salihli'de üniversite güvenliği toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de üniversite güvenliği toplantısı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli'de yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite güvenliği için koordinasyon toplantısı düzenlendi. Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapılan toplantıda kampüs, yurtlar ve çevresinde alınacak güvenlik, trafik, barınma ve ulaşım önlemleri ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni akademik yıl öncesinde üniversite yerleşkesi, öğrenci yurtları ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda; asayiş ve güvenlik önlemlerinin yanı sıra kampüs çevresindeki trafik düzenlemeleri, öğrencilerin barınma ve ulaşım konuları ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar değerlendirildi.

Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler de toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, üniversite eğitimi için Salihli'ye gelen gençlerin güvenliğinin önemine dikkat çekti. Güldoğan, "Gençlerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri en temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, emniyet güçlerimizden yerel yönetimlerimize ve üniversite yönetimimize kadar tüm kurumlarımız tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışacaktır." dedi.

Toplantı, yeni akademik yılın Salihli'ye, akademisyenlere ve öğrencilere hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında Tera patronu Emre Tezmen ve eski Genel Müdür Alper Öztürk'ün ifadeleri ortaya çıktı

Biri “Haberim yok”, diğeri “Hakim ortağın iradesi” dedi
Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor'

9 yaşındaki Emir'i hayattan kopardılar!
Ekipler zeytin sineği için alarmda! Üreticiye 'takip edin' uyarısı

Ekipler yeşil altın için alarmda! İstilacı küçük ama zararı büyük
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama
Nalburdan aldığı lavabo açıcı üzerine döküldü! Vücudunun yüzde 15'i yandı, kot şortu eridi

Nalburdan aldı, arabada üzerine döküldü! Kot şortu bile eridi
ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı

İki çocuk annesi eşini köpeğiyle ilişkiye girerken yakaladı
İBB davasında flaş gelişme! Ümit Boyner'in oğlu gözaltında

Ünlü iş insanının oğlu gözaltına alındı
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti

64 yıl sonra şov yapayım dedi, olana bak!
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Tutuklanan Emre Alkin'in hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Kritik isim böyle görüntülendi