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YKS'nin ilk oturumu başladı: Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döküyor

YKS'nin ilk oturumu başladı: Öğrenciler sınavda, veliler dışarda ter döküyor
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Sakarya'da YKS'nin birinci oturumu TYT'ye giren adaylar sabah erken saatlerde okullara geldi. Sınavda 120 soru sorulacak ve 165 dakika sürecek.

Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) birinci oturumu olan TYT'ye giren adaylar, sabahın erken saatlerinde okullara geldi.

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. Sakarya'da da sınava giren adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, sınavın birinci oturumuna katılarak ter dökmeye başladı. Çocuklarını sınava getiren ebeveynler ise okul çevresinde bekleyerek heyecana ortak oldu.

Sınavın ilk oturumunda öğrencilere Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve sınav 165 dakika sürecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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