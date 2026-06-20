Anne oğul bitişik sınıflarda sınava girdi

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) başvuru yapan anne ve oğlu, aynı binada bitişik sınıflarda sınava girdi.

Bugün tüm yurtta YKS heyecanı yaşanıyor. Sivas'ta yaklaşık 15 bin öğrenci bu heyecanı yaşarken, sınav başvurusu yapan 47 yaşındaki ev hanımı Sevgi Ayan Gören ve oğlu Mehmet Eren Gören (18) tesadüfen aynı binada sınava girdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan anne ve oğlu erken saatlerde binanın önüne geldi. Anne, aralarında tatlı bir rekabet olsa da oğlunun hedeflerinin daha büyük olduğunu ifade ederken, Mehmet Eren ise bilgisayar mühendisliği hayali kurduğunu kaydetti.

Sevgi Ayan Gören, oğlu ile aynı masada hazırlanıp bitişik sınıflarda sınava girmenin kendileri için güzel bir anı olarak kalacağını belirterek, "Oğlumla yan yana sınıflarda sınava giriyoruz. O çok çalıştı, ben çalışmadım. Çok iddialı değilim. Açık öğretim fakültesinden bir bölümü tercih edeceğim. Üçüncü üniversite olarak okuyacağım. Ancak oğlumdan umutluyuz. Sınava birlikte hazırlandık. Çalışma masamız ortaktı. O sayısalcı, ben sözelciyim. Bazen o öğretmen oldu, ben öğrencisi oldum. O anlattı bana ama ben sayısaldan anlamıyorum. Kendi oğlum da olmak üzere tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bu sınav bizim için güzel bir deneyim oldu, farklı bir deneyim. Bizim için güzel bir anı olarak kalacak. Onunla yarışamam, aramızda tatlı bir rekabette var" dedi.

Mehmet Eren Gören ise annesi ile bitişik sınıflarda sınava girmenin kendisine iyi geldiğini ifade ederek, "Çok değişik ve garip bir his. Annemle aynı salonda sınava girecek olmak güzel hissettiriyor. Sınava birlikte hazırlandık. Annemle hep birbirimizi destekledik. Bilgisayar mühendisliğini kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı