Sakarya'da Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görülen sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız

Sakarya'da dünya genelinde 97 ülkeden mesleğine "olağanüstü katkılar" sağlayan eğitimcilere verilen "Küresel Öğretmen Ödülü"ne layık bulunan sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız, etkinlikli ders anlatımıyla öğrencilerin gönlünde taht kurdu.

Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulunda görevli 39 yaşındaki Yıldız, AKS Education Awards kuruluşu tarafından düzenlenen ve "Eğitimin Nobeli" olarak adlandırılan "Küresel Öğretmen Ödülü"nü (Global Teacher Award), Türkiye'den 4 meslektaşıyla 4-5 Kasım'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen törende aldı.

Yıldız, ilkokul eğitiminde "sınıfların dışında da topluma hizmet ettiği, mesleğine olağanüstü katkılar sağladığı" gerekçesiyle ödüle değer görüldü.

16 yıllık meslek hayatında 20'ye yakın sosyal hizmet ve e-Twinning projesi hazırlayarak öğrencilere dokunan Yıldız, geleneksel yöntemlerin yanı sıra etkinlikli ders anlatımıyla farkını ortaya koyuyor.

"Çocukla gönül bağı kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum"

Neslihan Yıldız, AA muhabirine, yaptığı projeler ve etkinliklerle ilk defa ödüle başvurduğunu belirterek, ödülü kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde öğrencileriyle yaptığı uzaktan eğitimler sırasındaki uygulamaları dolayısıyla defalarca "Ulusal Kalite Etiketi" ve "Avrupa Kalite Etiketi (ESEP)" aldığını aktaran Yıldız, sosyal hizmet çalışmaları ve velilere yönelik projeler de gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yıldız, özellikle 1. sınıf öğrencilerine okulu sevdirmek amacıyla her harf için sesle "hissettirme çalışması" yaptığını anlatarak, projenin meslektaşlarına ilham kaynağı olduğunu, Türkiye genelinde birçok öğretmenin artık bu uygulamayı yaptığını dile getirdi.

Öğrencilere okulu sevdirmek için yaptığı çalışmalardan bahseden Yıldız, "Hasta olduklarında bile okula gelmek için ailelerine baskı yapıyorlar. Çocukla gönül bağı kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Gerisi zaten geliyor." diye konuştu.

Yıldız, projelerini hazırlarken bir anne olarak çocuğundan ilham aldığını aktararak, şunları belirtti:

"Geleneksel yöntemlerle ders anlatmak geride kaldı. Biraz daha çocuğu olayın içine katacak, heyecanlandıracak, eğlenirken öğrenebileceği şekilde ders işlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Pandemi sürecinde çocuğum 1. sınıftaydı, ben uzaktan ders anlatıyordum. Hem kendi çocuğumun yaşadığı sıkıntılar bana yol gösterdi hem de döndüğümde bulduğum köydeki öğrencilerimin durumu beni bu tarafa itti. Öğrencileri heyecanlandırarak, okula severek gelmelerini hedefleyerek bu çalışmaları yaptım. Yaptıkça da aradaki farkı, çocukların isteğini ve başarıyı gördüm, devam ettim."

Ödül töreninde yaşadığı duygunun tarif edilemeyeceğini belirten Yıldız, "Aşırı gurur vericiydi. Ülkemi temsil etmek, özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir ödülü almak ayrı bir gururdu benim için. Yaşanılması gereken güzel bir duyguydu, tüm meslektaşlarıma başvurmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, dersi etkinliklerle işlemeyi sevdiğini, öğrencileri için yeni projeler hazırladığını sözlerine ekledi.