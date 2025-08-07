Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...

Türkiye'nin gündemini sarsan sahte diploma soruşturmasında, depremde yaşamını yitiren vatandaşların mezuniyet bilgilerinin kullanıldığı ortaya çıktı. Şebekenin, sahte kimlik ve belgelerle elektronik imza üretip, özellikle 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen avukatların diplomalarını sistemden sildiği, yerlerine diploma isteyen kişileri kayıt ettikleri belirlendi.

RAHMET DİLEYİP LİSTE PAYLAŞTILAR

Hazırlanan iddianamede, zanlıların kendi aralarında mesajlaşarak depremde vefat eden avukatların listelerini birbirine ilettikleri ve bu mesajlarda söz konusu isimler için rahmet dileğinde bulundukları belirtildi. Özellikle şüpheli Ziya Kadiroğlu ile yapılan yazışmalarda, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi depremden etkilenen illerde hayatını kaybeden avukatların isimlerinin temin edilerek şebeke üyeleri arasında paylaşıldığı vurgulandı.

SAHTE DİPLOMA İSTEYEN KİŞİLERİ...

İddianamede, şebekenin önce vefat eden hukukçuların üniversite kayıtlarını sildiği, ardından diploma isteyen kişileri bu kişilerin yerine sisteme işlediği bilgisine yer verildi. Bu yöntemle birçok kişiye, sanki hukuk fakültesinden mezun olmuş gibi sahte diploma düzenlendiği öğrenildi.

SAHTE ACZACI ORTAYA ÇIKTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; soruşturmada tutuklanan isimlerden biri olan Yelda Boğa'nın ise Adana'da yaşadığı, ancak Mersin Üniversitesi üzerinden adına sahte "Eczacılık" mezuniyet kaydı oluşturulduğu tespit edildi. Bu işlemde de elektronik imza usulsüzlüklerinin kullanıldığı belirtildi.

DİPLOMANIN BEDELİ: 500 BİN TL

İddianamede, sahte diploma düzenlemek için istenen ücretin 500 bin TL'ye kadar çıktığı ifade edildi. Tutuklu sanıklardan Yusuf Algan Çelik'in verdiği ifadede; sosyal medyada "diploma verilir" ilanına tıklayarak Oğuz isimli biriyle irtibat kurduğu ve 2 yıllık turist rehberliği diploması talep ettiği belirtildi. Ancak Oğuz isimli kişi, bu bölümün 4 yıllık olduğunu söyleyerek 200 bin TL ücret talep etti. Çelik, sahte diploma karşılığında bu parayı gönderdi ancak sonrasında ücretin 500 bin TL'ye yükseltildiğini öğrendi. Ek ödeme yapmayı reddeden Çelik'in sahte mezuniyet kaydının kısa bir süre sonra e-Devlet üzerinden sistemden silindiği ortaya çıktı.