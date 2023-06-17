Şabanözü'nde Lise Mezuniyet Töreni

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için tören düzenlendi. Törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Dursun Yön, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Şabanözü'nde lise öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Yaşar Yasin Kavaklı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyeti için tören düzenlendi.

Şabanözü Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okullara adı verilen şehitlerin anneleri Gülhanım Karsavuranoğlu ve Sultan Kavaklı'ya Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun tarafından çiçek takdim edildi.

Okul müdürü Osman İnce, burada yaptığı konuşmada, şehit adı taşıyan okullar olmanın maneviyatını öğrencilere ve öğretmenlere yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Öğrencilere büyük emek veren öğretmenlere de teşekkür eden İnce, "Bizler biliyoruz ki öğretimden çok daha değerli olan eğitimdir, maneviyatımızdır, kültürümüzdür, kimliğimizdir ve bu değerleri taşıyabilmektir." dedi.

Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi, mezuniyet pastası kesildi ve öğrenciler kep attı.

Törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Dursun Yön, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.