Şabanözü İlçesinde İkinci Kez Gençlik Festivali Gerçekleştirildi

Şabanözü Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, ilçe meydanında gerçekleştirildi. Programda, 'O Ses Şabanözü' yarışmasında dereceye giren isimler sahne aldı ve ödülleri verildi. Festival, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkılarıyla devam etti ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Şabanözü ilçesinde ikinci kez Gençlik Festivali gerçekleştirildi.

Şabanözü Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen programda ilk olarak "O Ses Şabanözü" yarışmasında dereceye giren Muhammet Furkan Yanıkkaya, Nursel Akpunar ve Ebru Karakaş sahne aldı, ardından ödülleri verildi.

Program, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un sevilen şarkılarını seslendirmesi ile devam etti.

Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.