Romanya'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulun yeni eğitim öğretim yılı başladı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Uluslararası Maarif Okulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı törenle başladı.

TMV'nin Bükreş'teki okulu, 500'den fazla öğrencisiyle beşinci eğitim-öğretim yılına girdi.

Okulda, 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılış töreni, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah ve TMV Romanya Temsilcisi Alparslan Ateş'in katılımıyla düzenlendi. Törene öğrenciler ve veliler de katıldı.

Büyükelçi Altan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere derslerine en iyi şekilde çalışmalarını tavsiye ederek, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizin geleceğiniz bizim geleceğimizdir." dedi.

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cerrah da okulun yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, öğrencilerin en iyi eğitimi alacaklarına olan inancını vurguladı.

TMV Romanya Temsilcisi Ateş de vakfın çalışmaları hakkında bilgi vererek öğrencilere başarılar diledi.