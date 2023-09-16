Rize'de 'Etlinlik Rize'yedur' Festivali düzenlendi

Rize'de bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Etlinlik Rize'yedur' Festivali çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Vosvos tutkunları Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çinciva köyünde bir araya geldi. Rizevos kulübü tarafından düzenlenen festivalle katılan klasik araba sahipleri festival alanını renklendirdi.

Rize'de bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Etlinlik Rize'yedur' Festivali çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen Vosvos tutkunları Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çinciva köyünde bir araya geldi. Rizevos kulübü tarafından düzenlenen festivalle katılan klasik araba sahipleri festival alanını renklendirdi.

Ordu'dan etkinlik için Rize'ye gelen Batuhan Türk, festivalin keyifli geçtiğini ifade ederek "Woswos ordusu ile buraya geldik. Her yıl düzenleniyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlendi. Gayet güzel ve keyifli. Karadeniz'de yapılabilecek en güzel festivallerden birisi. Hem klasik arabalar buluşuyor hem de doğa gezisinde insanlar hep birlikte. Etkinlikte emeği geçenlere şimdiden çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başka katılımcı Mustafa Bülbül ise "Herkes için çok özel araçları, evlat gibi. Şenlik çok güzel geçiyor. Bu benim 3. katılımım. Rize etkinliğini ve buradaki arkadaşlarımızı seviyoruz. Hem arkadaşlarımızın misafirperverliği hem de doğasıyla Rize'de olmak büyük bir keyif" ifadelerini kullandı. - RİZE