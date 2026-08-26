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2026 MEB-AGS Sonuçları Yeniden Açıklandı

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Revize edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinde yeniden ilan edildi. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlara erişebilir.

Revize edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçları yeniden ilan edildi.

2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarını değerlendirme işlemleri yeniden düzenlenerek tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçları saat 15.30'da kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden yeniden erişime açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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