BEUN Rektörü Ulusoy Mazbatasını YÖK Başkanı'ndan Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törenle rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın elinden teslim aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlük görevlerine atanan akademisyenler için mazbata takdim töreni düzenlendi. YÖK Binasındaki törende, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a rektörlük mazbatası, Başkan Prof. Dr. Erol Özvar tarafından takdim edildi.

Başkan Prof. Dr. Özvar: "Üniversitelerimizin kendi yetkinlikleriyle farklılaşan ve ürettiği değerle öne çıkan kurumlar haline gelmesini önemsiyoruz"

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle rektörlük görevine atanan akademisyenleri tebrik ederek şu sözleri ifade etti:

"Her üniversitemizin kendi potansiyelini, güçlü olduğu alanları ve bulunduğu bölgenin imkanlarını doğru değerlendirerek bunları stratejik bir avantaja dönüştürmesini önemsiyoruz. Üniversitelerimizin kendi yetkinlikleriyle farklılaşan ve ürettiği değerle öne çıkan kurumlar haline gelmesi, Yükseköğretim 2030 vizyonumuzun temel yaklaşımlarından biridir. Bu anlayışla yükseköğretimimizin bilimsel kapasitesini ve uluslararası etkisini hep birlikte daha ileri taşıyacağız. Yeni görevlerinin rektörlerimiz, üniversitelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor; rektör hocalarımıza başarılar temenni ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Ulusoy: "Üniversitemizin sahip olduğu güçlü akademik birikimi daha ileriye taşıyacağız"

Mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan alan BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, yeni görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek şu sözleri dile getirdi:

"Ülkemizin köklü ve seçkin yükseköğretim kurumlarından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünü şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Bu önemli görevin şahsıma tevdi edilmesinde kıymetli destekleri dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapacak olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü akademik birikimi, köklü geçmişi ve üniversite-sanayi iş birliğini daha ileriye taşımak; eğitim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında daha büyük başarılara imza atmak ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için önümüzdeki dönemde hep birlikte, büyük bir gayret ve kararlılıkla çalışacağız.

Bu düşüncelerle yeni görevimizin başta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailemiz olmak üzere Zonguldak'ımıza, ülkemize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki ay başlayacak 2026-2027 Akademik Yılı'nın da tüm yükseköğretim camiamız için başarılı, verimli ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum.Bugün mazbatalarını alan kıymetli rektör hocalarımızı da en içten duygularımla tebrik ediyor; kendilerine, üniversitelerinde ve görev yapacakları şehirlerde hayırlı, başarılı ve güzel bir görev dönemi diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı