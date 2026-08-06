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MCBÜ Rektörü Kibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü

MCBÜ Rektörü Kibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarındaki çalışmaları ile geleceğe yönelik hedeflerini aktardı. Görüşmede ayrıca yükseköğretimdeki güncel gelişmeler ve stratejik vizyon ele alındı; Kibar, desteklerinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanındaki çalışmaları ile geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek üniversitenin yürüttüğü çalışmalar ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında hayata geçirilen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunuldu.

Görüşmede ayrıca yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, üniversitenin stratejik gelişim hedefleri ve geleceğe yönelik vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesine gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek, nazik kabulleri dolayısıyla şükranlarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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