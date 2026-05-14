Haberler

Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi düzenlendi

Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Rekabet Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte yapay zeka, dijital piyasalar ve sürdürülebilirlik eksenli rekabet hukuku uygulamaları gibi konular değerlendirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Rekabet Kurumu paydaşlığında gerçekleştirilen "Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi", yoğun katılımla Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın da katıldı.

Zirvede yapay zeka ve dijital piyasalar, sürdürülebilirlik eksenli rekabet hukuku uygulamaları, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve tahkim süreçleri gibi güncel konular akademik ve uygulama perspektifinden değerlendirildi. Ayrıca etkinlik kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü de imzalandı. Rekabet hukukunun güncel gelişmelerinin ele alındığı etkinlik, akademi ile uygulama dünyasını bir araya getiren önemli bir platform oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Rekabet Kurumu paydaşlığında gerçekleştirilen "Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi", yoğun katılımla Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın da katıldı.

Zirvede yapay zeka ve dijital piyasalar, sürdürülebilirlik eksenli rekabet hukuku uygulamaları, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve tahkim süreçleri gibi güncel konular akademik ve uygulama perspektifinden değerlendirildi. Ayrıca etkinlik kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü de imzalandı. Rekabet hukukunun güncel gelişmelerinin ele alındığı etkinlik, akademi ile uygulama dünyasını bir araya getiren önemli bir platform oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İşte futbol bu! 41 yıllık hegemonya bitti gibi

İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık