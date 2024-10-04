Üye Girişi
Haberler

Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'nin bilimsel başarıları bir kez daha dünya çapında dikkat çekti. Üniversitenin önemli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Cantürk, 'Kariyer Boyu Etki' kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi. Ayrıca, Prof. Dr. Mustafa Çanakçı, Doç. Dr. Ertan Alptekin gibi isimler de bu prestijli listede yer aldı. Bu başarılar, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırırken, Türkiye'nin bilim dünyasındaki yükselen konumunu da pekiştiriyor.

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN BİLİM İNSANI

Kocaeli Üniversitesi'nin bilimsel başarıları bir kez daha dünya çapında dikkat çekti. Üniversitenin önemli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde dünyanın en etkili bilim insanları listesine girerek büyük bir onur elde etti. Bu prestijli liste, bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları araştırmaların ve yayınladıkları makalelerin dünya bilim camiasında yarattığı etkiyi ölçüyor. Prof. Dr. Cantürk'ün uzun yıllar boyunca sağlık ve bilim dünyasında gerçekleştirdiği çalışmalar, onun bu prestijli listeye adını yazdırmasını sağladı.

Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

DÜNYANIN EN ETKİLİ BİLİM İNSANLARI LİSTESİNDE

Kocaeli Üniversitesi'nden yalnızca Prof. Dr. Cantürk değil, pek çok öğretim üyesi de bu önemli listede yer aldı. "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" kategorilerinde öne çıkan isimler, mühendislik, teknoloji ve sağlık alanlarında yaptıkları çalışmalarla bilime değerli katkılarda bulunuyor. Prof. Dr. Mustafa Çanakçı, Doç. Dr. Ertan Alptekin gibi isimler de bu listeye girmeyi başaran bilim insanları arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYOR

Kocaeli Üniversitesi'nin dünya çapındaki bu bilimsel başarıları, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını daha da artırırken, Türkiye'nin bilim dünyasındaki yükselen konumunu da pekiştiriyor. Üniversite, güçlü akademik kadrosu ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Haberler.com / Rana Topatan - Eğitim

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Türkiye Eğitim Sağlık Dünya

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
39 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürprizler var

Rüzgar tersine döndü! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 4 Ekim Show TV Kızılcık Şerbeti 70. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Özgür Özel Gülşah Durbay ilişkisi iddiası yalanlandı mı? YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı? İstanbul Fatih'te kafası kesilip surlardan atılan kız kim, adı ne? Arka Sokaklar CANLI izle! 4 Ekim Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu? Özgür Özel'lin yasak aşk yaşadığı iddia edilen belediye başkanı kim? Fatih Edirnekapı'da bir şahıs, kızın kafasını kesti ve intihar etti CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title