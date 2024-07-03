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Prof. Dr. Yüksel Bayrak'ın Biyografisi ve Akademik Kariyeri

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Prof. Dr. Yüksel Bayrak, 1973 yılında Trabzon'un Tonya ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra, 1993 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı'nda devam eden Bayrak, 1995 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora derecelerini almıştır. Akademik kariyerinde hızla ilerleyerek 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanlarını kazanmıştır.

İdari Görevler ve Üyelikler

Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Trakya Üniversitesi bünyesinde birçok idari görevde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ve 2014-2016 yılları arasında Trakya Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Senato Üyeliği, Etik Kurul Komisyonu Üyeliği ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü gibi önemli pozisyonlarda da yer almıştır. Tüm bu akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli derneklerde ve vakıflarda aktif olarak rol almıştır

Akademik Başarılar ve Katkılar

Prof. Dr. Yüksel Bayrak, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde çok sayıda makale yayımlamış ve Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Fizikokimya Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdüren Bayrak, gençlerin kariyer planlarını bilinçli yapabilmeleri için Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Özellikle "En Etkili Bilim İnsanları" sıralamasında Trakya Üniversitesi ile yer almış ve Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2023-2024 yılı "En İyi Doktora Tez Danışmanı" ödülüne layık görülmüştür.

Gelecek Projeleri ve Misyonu

Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Trakya Üniversitesi'nin bilimsel gelişim ve personel motivasyonunu artırmayı hedefleyen çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır. Dijital altyapısı güçlü, Balkanlarla kucaklaşan ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyen bir üniversite oluşturmayı planlamaktadır. Ayrıca, sağlık turizmi hizmetleri sunacak bir dijital hastane kurmayı ve öğrenci odaklı bir eğitim modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bayrak, üniversitenin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde somut projeler üreterek bilimsel tecrübe ve yetkinliklere değer veren bir yapı oluşturma misyonunu taşımaktadır.

Haberler.com / Senem Zafer - Eğitim

Trakya Üniversitesi Trabzon Tonya Eğitim Haberler

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