Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin ispatıdır

Prof. Dr. Erkut Altındağ, Haberler.com'da katıldığı Bilim Gündemi programında yükseköğretimde kalite standardı olarak kabul edilen akreditasyon sürecini değerlendirdi. Üniversitelerin 2027 itibarıyla zorunlu olarak bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

"AKREDİTASYON, EĞİTİM KALİTESİNİN BELGESİDİR"

Altındağ, akreditasyonu yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi olarak tanımladı. "Akreditasyon, yükseköğretimde kalitenin kanıtıdır" diyerek sürecin üniversitelerin akademik, idari ve fiziki yeterliliklerini tescil ettiğini belirtti. Ulusal ve uluslararası birçok kurumun bu süreci denetlediğini de sözlerine ekledi.

"2027'DE ZORUNLU OLUYOR"

Türkiye'deki üniversiteler için 2027 yılının bir dönüm noktası olacağını belirten Altındağ, "2027 yılı itibariyle akreditasyon zorunlu hale gelecek" ifadelerini kullandı. Bu değişiklikle birlikte üniversiteler akredite olmak zorunda kalacak ve kalite standartlarını belgelendirmeyen kurumlar rekabet açısından dezavantajlı hale gelecek.

"PERSONEL YETERSİZLİĞİ SÜRECİ YAVAŞLATIYOR"

Altındağ, özellikle devlet ve bazı vakıf üniversitelerinde yaşanan insan kaynağı eksikliğine dikkat çekti. "Üniversitelerde personel yetersizliği süreci kısıtlıyor" diyerek akreditasyon için gerekli hazırlıkların bu nedenle aksadığını söyledi. Kaliteli eğitimin sürdürülebilirliği açısından üniversitelerin bu eksikleri hızla gidermesi gerektiğini vurguladı.