Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin en net göstergesidir

Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin en net göstergesidir
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Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, Haberler.com'da Saygı Ünlü'nün sunduğu Bilim Gündemi programına konuk oldu. Altındağ, üniversitelerde kalitenin tescili olan akreditasyon süreçlerini anlattı. 2027 itibarıyla zorunlu hale gelecek bu sürecin uluslararası öğrenci tercihlerinde de etkili olacağını vurguladı.

Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, Bilim Gündemi programında akreditasyonun yükseköğretimdeki yeri ve gelecek planlamaları üzerine çarpıcı bilgiler verdi. Akademik kalitenin ulusal ve uluslararası düzeyde belgelenmesi açısından bu sürecin önemine dikkat çekti.

"AKREDİTASYON KALİTENİN KANITIDIR"

Prof. Dr. Erkut Altındağ, akreditasyonun üniversiteler açısından sadece bir belge değil, aynı zamanda eğitim kalitesinin somut göstergesi olduğunu ifade etti: "Akreditasyon, yükseköğretimde kalitenin kanıtıdır." Ulusal ve uluslararası birçok kurumun bu süreci denetlediğini söyleyen Altındağ, 2027 itibarıyla akreditasyonun üniversiteler için yasal olarak da zorunlu hale geleceğini belirtti.

Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin en net göstergesidir

"YÖK SÜREYİ ERTELEYEBİLİR"

Üniversitelerin personel yetersizliği gibi yapısal problemlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Altındağ, bu durumun akreditasyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. "YÖK, akreditasyon zorunluluğunu 2027'den bir yıl erteleyebilir" diyerek sürecin esneklik gösterebileceğini ifade etti. Aynı zamanda ailelerin de bu belgelendirme sürecine olan ilgisinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin en net göstergesidir

"AKREDİTASYON, ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TERCİHLERİNİ BELİRLİYOR"

Akreditasyonun sadece iç kaliteyi değil, aynı zamanda üniversitenin dışarıdan görünürlüğünü de etkilediğini söyleyen Altındağ, "Akreditasyon, uluslararası öğrenci sayısını da etkiliyor" dedi. Öğrencilere de önemli bir uyarıda bulundu: "Üniversiteleri mutlaka yerinde ziyaret edin." Bu sürecin sadece belgelerle değil, kampüs kültürü ve eğitim ortamıyla da değerlendirileceğini vurguladı.

Haberler.com / Şevval Çelik - Eğitim
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