Denizli'de polisler kimlik sorunu yaşayan öğrencileri sınava son anda yetiştirdi

Denizli'de sınava girmek için okula gelen ancak kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden öğrencilerin yardımına polis koştu. Öğrenciler motosikletlerle Nüfus Müdürlüğüne götürülerek, yeni kimlik belgelerini alıp sınava yetiştirildi.

Denizli'de sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, son anda yaşanan kimlik problemi nedeniyle büyük bir telaş yaşadı. Sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, yanlarında kimlik belgelerinin olmadığını fark edince polislerden yardım istedi. Durumu öğrenen emniyet güçleri, öğrencilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Polis ekipleri öğrencileri motosikletlerle hızlı şekilde Nüfus Müdürlüğüne götürdü. Nüfus Müdürlüğünde gerekli işlemleri tamamlanan öğrenciler, yeni kimlik belgelerini aldı. Zamanla yarışan polis ekipleri, daha sonra öğrencileri sınava girecekleri okula ulaştırdı. Öğrenciler polislerin desteği sayesinde sınava zamanında yetişirken, ekiplerin duyarlı müdahalesi takdir topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı