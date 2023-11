PAÜ, İsrail'e Karşı Boykot ve Filistin'e Destek Programlarına Devam Ediyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yönetimi ve öğrencileri, İsrail'in Filistin'e karşı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ettirdiği saldırıları kınamayı, İsrail menşeili ürünleri boykot etmeyi, Filistin'e destek yürüyüşü gibi programlar düzenleyerek sürdürüyor. Son olarak, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Filistinli PAÜ öğrencileri ile bir araya gelerek hediye takdiminde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Filistinli PAÜ öğrencileri ile Rektörlük Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek hediye takdiminde bulundu ve her biri ile tek tek sohbet etti.

Rektör Kutluhan toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Filistin halkının maruz kaldığı bu zulmün sadece Filistin'in değil tüm Müslümanların davasıdır. Son bir aydır İsrail Filistin'e karşı insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. Bu toplantıyı siz Filistinli öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek için düzenledik. Filistin'in maruz kaldığı bu zulmü her platformda en iyi şekilde duyurmak ve bu işlenen insanlık suçunu durdurmak adına bizler Pamukkale Üniversitesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Değerli öğrencilerimizin de fikirleri bizler için çok önemli. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda Pamukkale Üniversitesi yönetimi olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

PAÜ İlk Günden Beri Filistin'e Destek Olmaya Devam Ediyor

Pamukkale Üniversitesi ilk olarak 14 Ekim 2023 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Senatosu tarafından kamuoyu duyurusu yayınlamıştı. Yayınlanan kamuoyu duyurusunda "tüm sağduyulu insanların ve kuruluşların bölgeyi neredeyse bir kan gölüne çeviren ve özellikle Gazze'yi hedef alan İsrail kuvvetlerinin gerçekleştirdiği orantısız tepkiye bir son vermesi çağırısına biz de katılıyoruz" denilerek Birleşmiş Milletler'in 181 (29 Kasım 1947), 194 (11 Aralık 1948), 303 (9 Aralık 1949), 2253 (4 Temmuz 1967) ve 38/180 (19 Aralık 1983) numaralı kararlarının hızlıca hayata geçirilmesi talep edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri tarafından 19 Ekim'de yapılan kamuoyu duyurusunda, İsrail kuvvetlerinin orantısız güç kullanımını kınadıklarını, vicdan sahibi tüm taraflar gibi Filistin halkının acısını paylaştıklarını dile getirilmişti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın yaptığı kamuoyu duyurusu şu şekilde yer almıştı: "İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve hastaneye sığınmış insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuş, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Saldırıyı "soykırım" ve "insani felaket" olarak niteleyen Filistin, üç günlük ulusal yas ilan etmiştir. Hastaneler, okullar, işyerleri enerji alt yapısı ve jeneratörler, su şebekeleri tahrip edilmiş, yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi malzeme bitme noktasına gelmiş, yaralıların sığınacağı, tedavi edileceği hastane ve malzeme sıkıntısı nedeniyle Gazze yaşama şansı yok edilmek üzere olan bir şehir haline gelmiştir. Pamukkale Üniversite Hastaneleri olarak İsrail kuvvetlerinin orantısız güç kullanımını kınıyor, vicdan sahibi tüm taraflar gibi Filistin halkının acısını paylaşıyoruz. İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin hekimleri, hemşireleri, teknisyenleri, sağlık işçileri olarak sağlığa giden yolun barış ve demokrasiden geçtiğini biliyor, buna inanıyor ve bu nedenle bu savaşın ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. Bu duruma seyirci kalmak katliama, savaş suçuna ve insanlık suçuna ortak olmak demektir. Kamuoyuna duyurulur."

2 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın'ın şunları ifade etti: "İşgal altındaki Filistin'in onurlu mücadelesine destek vermek isteyen Pamukkale Üniversitemiz öğrencileri yerleşkemizin ana giriş kapısından merkez yemekhanenin yanındaki amfiye kadar yürüyüş gerçekleştirdiler." Yürüyüşe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın başta olmak üzere akademisyenler ve idari personeli katıldı. PAÜ öğrencilerinin gerçekleştirdikleri basın açıklamasında İsrail'in katliamlarıyla Gazellilere yaşattığı zulme tepkilerini dile getirerek, Filistin davasına sahip çıktıklarını ifade ettiler.

6 Kasım 2023 tarihinden itibaren ise Pamukkale Üniversitesi Sosyal Tesislerinde ve Kantinlerinde İsrail menşeili ürünlerin ve ekonomik anlamda Filistin'e karşı yapılan insanlık suçuna destek veren markaların satışına son verileceği resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile duyuruldu. - DENİZLİ