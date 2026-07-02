Patnos'ta tatille birlikte okullarda tadilat çalışması başladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte tadilat ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz hazırlanmayı hedeflerken, ilçedeki okul binalarında bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Ekipler, yaz tatilini fırsata çevirerek okulların fiziki eksikliklerini gidermek ve öğrencileri daha güvenli, daha modern eğitim ortamlarıyla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Patnos genelinde birçok okulda eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında boya, tamirat, sınıf düzenlemeleri, elektrik ve su tesisatı bakımları, bahçe düzenlemeleri ile ihtiyaç duyulan diğer yenileme çalışmaları yapılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim dönemine kadar tüm eksikliklerin giderilmesini hedefliyor.

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor, ekiplerden bilgi alıyor ve gerekli koordinasyonu sağlıyor.

Veliler ve eğitim camiası, yaz aylarının verimli değerlendirilmesinin öğrencilerin daha sağlıklı ve kaliteli ortamlarda eğitim görmesine önemli katkı sağlayacağını ifade ettiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı