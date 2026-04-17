Patnos'ta öğrencilerin gelişimi yerinde inceleniyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Okuma-Yazma ve İYEP Komisyonu, öğrencilerin gelişim süreçlerini yakından takip etmek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.

Şube Müdürü Suzan Cihangir başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında komisyon üyeleri, ilçedeki okulları yerinde inceleyerek rehberlik ve denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu çerçevede Eskikonak Sebahattin Yıldız İlk-Ortaokulu ile Şehit Astsubay Emrah Çelebi İlkokulu'nda incelemelerde bulunuldu.

öğrencilerin okuma-yazma becerileri yerinde gözlemlenirken, İYEP (İlkokullarda Yetiştirme Programı) kapsamında yürütülen çalışmalar titizlikle değerlendirildi. Eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulunuldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
