Pandemi Döneminde Eğitim Hayalini Gerçekleştiren Anne

ANTALYA'da yaşayan Meryem Varlık (53), pandemi döneminde dışarıdan lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. Halkla ilişkiler mezunu oğlu ve radyo televizyon bölümü mezunu kızından aldığı destekle sınava giren Varlık, kızının mezun olduğu bölümü kazandı.

Küçük bir kasabada doğup büyüyen Meryem Varlık, genç yaşta eğitime ara vermek zorunda kaldı. Varlık, yıllar sonra içindeki okuma isteği yeniden canlanınca 2'nci sınıfta bıraktığı liseyi dışardan bitirdi. Oğlu halkla ilişkiler, kızı radyo televizyon bölümlerinden mezun olan Meryem Varlık, kızının mezun olduğu bölümü tercih ederek Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü kazandı.

'ÇOCUKLARIMI OKUTTUM, SIRA BANA GELDİ'

Çocuklarının okuduğu sıralarda şimdi kendisinin oturduğunu aktaran Varlık, "Küçük bir kasabada doğdum, annem babam memurdu. 15 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarımı okuttum, sıra bana geldi" dedi.

Yıllar sonra içindeki okuma isteğinin yeniden canlandığını anlatan Meryem Varlık, "Pandemi döneminde dışarıdan liseyi bitirdim. Oğlum ve kızım üniversite mezunu olunca onlar beni teşvik etti. 'Anne bir de sen dene' dediler. Sınava girdim, 1 puan farkla kazandım. O an gurur duydum kendimle. Anneler okur, çocuklar arkasından gelir ya, bizde tam tersi oldu. Onların mezun olduğu okulda şimdi ben öğrenciyim. Bu beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor" diye konuştu.

Derslerde zaman zaman kızının eski hocalarıyla karşılaştığını belirten Varlık, "Bazı hocalarım kızımı hatırlıyor. Biri bana, 'Siz Elif'in annesisiniz değil mi' dedi. Hatta kızımın bir dönem grup ödevi kavgasını bile hatırlamış, anlattı. Çok şaşırdım, yıllar geçmiş ama hocalar hatırlıyor" ifadelerini kullandı.

'BENİ ABLA GİBİ GÖRÜYOR'

Sınıf arkadaşlarının çoğunun çocukları yaşında olduğunu belirten ilk günlerde tereddüt yaşadığını söyleyen Meryem Varlık, "İlk derse girdiğimde herkes çok gençti. Acaba bana nasıl davranırlar diye düşündüm. Ama beni hemen kabullendiler. 'Teyze mi diyelim, abla mı?' diye sordular, 'Abla' dedim. Şimdi beni ablaları gibi görüyorlar, çok güzel bir ortamdayız" dedi.

'BİLGİ SINIRSIZ, KİMSE YAŞTAN KORKMASIN'

Teknolojik derslerde zorlandığını ancak öğrenmeye kararlı olduğunu dile getiren Varlık, "Bilgisayar derslerinde biraz zorlanıyorum ama sözel derslerde iyiyim. Yaş farkı var ama önemli değil, yeter ki isteyeyim. Kimse 'Bu yaştan sonra ne yapacaksın' demesin. Bilgi sınırsız. Her yaşta öğrenmek mümkün" diye konuştu.

'HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM'

Okumanın yaşı olmadığını vurgulayan Meryem Varlık, çevresindekilere örnek olmak istediğini ifade ederek, "Ben hayallerimin peşinden koştum. İçimde kalan okuma isteğini gerçekleştirdim. Şimdi çocuklarımın okuduğu sıralarda öğrenciyim. Çevremde, 'Bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın' diyenler oldu ama kimseyi dinlemedim. Herkes hayallerinin peşinden gitmeli" ifadelerini kullandı.

'MEZUNİYETİMDE ÇOCUKLARIM OLACAK'

Varlık, kızının pandemi nedeniyle mezuniyet töreni yapamadığını belirterek, "Oğlumun mezuniyetine kızımla gitmiştik. Şimdi onlar benim mezuniyetime gelecek. Hatta kız kardeşim bile 'Senin kep atışını görmek istiyorum' dedi. O günü hayal ediyorum" dedi.