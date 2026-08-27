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Palu Devlet Hastanesi'nde CPR Eğitimi Verildi

Palu Devlet Hastanesi'nde CPR Eğitimi Verildi
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görev yapan personele, acil durumlarda hayati önem taşıyan Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) eğitimi verildi. Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Demirkol ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Özerdem tarafından verilen eğitimde, doğru ve hızlı müdahale teknikleri üzerinde duruldu. Eğitimin amacı, hastane personelinin acil durumlardaki bilgi ve becerilerini artırmak olarak açıklandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde görev yapan hastane personellerine, Kardiyopulmoner Resüsitasyon eğitimi verildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde görev yapan personellere, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) eğitimi verildi. Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Demirkol ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Özerdem tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalenin hayati önemi ele alındı. Hastane personelinin acil durumlara müdahale konusunda bilgi ve becerilerinin artırılmasının amaçlandığı eğitime, hastanede görev yapan personel katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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