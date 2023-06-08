Özel öğrencilerin çalışmaları kermeste satışa sunuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde özel öğrencilerin eğitim yılı içerisinde yaptığı çalışmalar kermeste satışa sunuldu.

Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda bu sene altıncısı düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan okulun el sanatları öğretmeni Esma Cevizci, özel öğrencilerin seramik ve farklı atölyelerde el emeği, göz nuru dökerek hazırladığı eğitim yılı içerisindeki çalışmalarının yıl sonu sergisi ve kermesle gözler önüne serildiğini söyledi.

Okulun resim öğretmeni Melike Öncü de, kermeste satışa sunulan çalışmaların özel öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde oluşturduğu eserler olduğunu anımsatarak, "Burada kapı süslerimiz, anahtarlıklarımız var. Çocuklarımızın boyadığı ve bizlerin de alçıyla döktüğü çalışmalar var. Seramik atölyesinde seramiklerimiz, seramik bardaklarımız var. Ayrıca velilerimizin yaptığı giysi ve çantalar da yer alıyor. " dedi.

Konuşmaların ardından etkinliğin açılış kurdelesi kesilerek, gelen ziyaretçiler ürünlerin sergilendiği salonu gezdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Örk, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.