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Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri 'Geri Dönüşen Şehir Samsun' Projesinde Birinci Oldu

Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri 'Geri Dönüşen Şehir Samsun' Projesinde Birinci Oldu

Eğitim Haberleri

Yakakent 100. Yıl Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan 'Geri Dönüşen Şehir Samsun' projesi kapsamında düzenlenen yarışmada birincilik elde etti. Öğrenciler, atık malzemelerle tasarımlar ortaya çıkardı.

Yakakent 100. Yıl Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan "Geri Dönüşen Şehir Samsun" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

100. Yıl Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zeynep Güler ve Dilek Akın rehberliğinde lodos tahtası, deniz kabuğu, kozalak, deniz yıldızları, çakıl taşları, atık plastikler, şişeler, gazoz kapakları gibi atık malzemelerle fotoğraflık, anahtarlık, ayna, biblo gibi tasarımlar ortaya çıkardı.

Hazırlanan tasarımlar, "Geri Dönüşen Şehir Samsun" projesi kapsamındaki yarışmada birinci seçildi.

Yakakent İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, emekleri ve başarıları için öğretmen, öğrenciler ve okul idaresini tebrik ederek, tasarımların 5-6 Haziran'da Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek sergide sergileneceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şenol Şahin Yener - Eğitim

Samsun Büyükşehir Belediyesi Milli Eğitim Müdürlüğü Yakakent Samsun Eğitim Haberler

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