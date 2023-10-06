ÖSYM Sınav Operasyonlarında Yapay Zeka Kullanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM'nin sınav operasyonlarında yapay zekanın kullanımıyla ilgili bilgiler verdi. Yapay zeka, sınav görevlerinin belirlenmesi ve adayların sınav yerinin belirlenmesi gibi konularda rol oynayacak. Ayrıca yapay zeka ile farklı kurumlar arasında bir entegrasyon kurulacak ve sınavların daha sağlıklı ortamlarda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bunun en iyi örneği, son dönemlerde hayatımızın pek çok noktasında yer edinen ChatGPT ve Google Bard. Tabii yapay zekayı sadece bunlardan ibaret sanmamakta fayda var

Sosyal medyadan robot uygulamalarına, siber güvenlikten savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka, ÖSYM'de de zaten kullanıyordu. Yakın zamanda sınav operasyonlarında da yer alacak. İşte ayrıntılar…

Yapay zeka, ÖSYM'nin sınav operasyonlarında rol oynayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM için dijital dönüşüm süreci kapsamında yapay zekanın kullanımı ile ilgili bazı soruları yanıtladı. Ersoy, sınav görevlerinin ve adayların sınav yerinin belirlenmesi, bina tercihi yapma gibi sınav ile ilgili durumlarda yapay zeka kullanmak istediklerini söyledi.

ÖSYM ekibine yapay zeka uzmanlarının dahil edildiğini dile getiren Ersoy, bu konu ile ilgili bir dayanışma kurulu oluşturulduğunu söyledi. Akabinde farklı kurumların da yapay zeka uygulamaları için etkileşimde olmasını istediklerini belirten ÖSYM Başkanı, Meteoroloji, Karayolları ve belediyeler gibi önemli kurumlar ile koordine olunmasının ana amaç olduğunu söyledi.

Yapay zeka, evsizlerin derdine derman oluyor!

Ayrıca Ersoy, bu koordinasyon sayesinde sınavların daha sağlıklı ortamlarda sağlanacağına dikkat çekti. Yani aktarılanlara göre yapay zeka ile farklı kurumlar arasında bir entegrasyon kurulacak ve böylelikle olumsuz durumlar olduğunda bölgede okul tercihi yapılamayacak. Böylelikle adayların sınav binalarına ulaşım konusunda en uygun ortam oluşturulacak.

Soruları yapay zeka hazırlayacak

Ersoy, ÖSYM'de daha önce başlayan yapay zeka ile soru üretmeye yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda yeni bir projeye başlandığını belirten Ersoy, sınav değerlendirmesinde de yapay zekadan yardım almak istediklerini dile getirdi.

Tabii akıllara "bütün süreçleri yapay zeka mı üstlenecek?" şeklinde bir soru gelmiyor değil. Başkan Ersoy, bu soruya da cevap verdi. ÖSYM Başkanı Ersoy, yapay zeka çalışmalarının insan faktörünü ihtimal ettikleri anlamına gelmediğini söyleyerek makine ile insan dengesini koruyacaklarını dile getirdi.

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