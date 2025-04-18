Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı

15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı belli oldu
Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti

Trump konuşurken küçük kız yere yığıldı

ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek

ÖSYM, hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyeceğini duyurdu. Sınavlar Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu dört ayrı sınav düzenleyeceğini duyurdu.

ÖSYM Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2025-DGUY) yarın, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ise pazar günü yapılacağını açıkladı.

33 ELEKTRONİK SINIF KULLANILACAK

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-DGUY ve 2025-GUY sınavları Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günü saat 13.45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

STS DİŞ HEKİMLİĞİ 1. DÖNEM SINAVI YALNIZCA ANKARA'DA

DUS 1. Dönem Ankara ve İstanbul'da, 3 sınav merkezinde uygulanacak. STS Diş Hekimliği 1. Dönem ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak.

SINAVLAR SAAT 10:15'DE BAŞLAYACAK

Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.

DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.