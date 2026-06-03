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ÖSYM Başkanı Ersoy'dan sınav tarihi açıklaması

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan MEB Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin, NATO Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin AGS ve ÖABT oturumları, Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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