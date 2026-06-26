Haberler

Osmaniye'de 137 bin öğrenci karne aldı

Osmaniye'de 137 bin öğrenci karne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 532 okuldaki 137 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı. Deprem konutları bölgesindeki Uygur İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Osmaniye'de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle kentteki 532 okulda eğitim gören 137 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Murat Kurum Mahallesi'nde deprem sonrası inşa edilen deprem konutları bölgesindeki Uygur İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Vali Yardımcısı Deniz Pişkin ile İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak katıldı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler takdim ederek yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de yaşayan yabancı kadın, kendisine 'abla' denmesine isyan etti

İstanbul'da duyduğu o kelime yabancı kadını sonunda isyan ettirdi
Pezeşkiyan Aşura matemine katıldı! Türkçe ağıtlar eşliğinde yas tuttu

Pezeşkiyan Türkçe ağıtlar eşliğinde göğsüne vurarak yas tuttu
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti

Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e olay sözler
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Kendini bakın nasıl savundu

Milyonların girdiği sınavda yapay zeka skandalı! Savunmasına bakın
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor