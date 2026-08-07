Haberler

Ünye'de Öğrencilerden Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış

Ünye'de Öğrencilerden Hafızlık Kursuna Anlamlı Bağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde Puset Polvan İlköğretim Okulu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarını yapımı devam eden hafızlık Kur'an kursunun inşaatına bağışladı. Öğrenciler, yardımı İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'a teslim etti; müftü, çocukların yardımlaşma ve infak bilinci kazanmasının kıymetli olduğunu belirterek tebrik etti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Puset Polvan İlköğretim Okulu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında biriktirdikleri harçlıklarını hafızlık Kur'an kursunun inşaatına bağışladı.

Ünye İlçe Müftülüğü'ne bağlı Puset Polvan İlköğretim Okulu Yaz Kur'an Kursu öğreticisi İmren Aytak rehberliğinde eğitim alan öğrenciler, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları ilçede yapımı devam eden yeni hafızlık Kur'an kursunun inşaatına bağışladı. Öğrenciler, topladıkları anlamlı yardımı hocaları İmren Aytak eşliğinde Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ı makamında ziyaret ederek teslim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İlçe Müftüsü Baycan, çocukların küçük yaşta yardımlaşma ve infak bilinci kazanmasının son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrencileri, ailelerini ve eğitmenlerini tebrik eden Baycan, anlamlı bağışın hafızlık kursunun tamamlanmasına manevi anlamda büyük bir güç kattığını ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sonra erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi savunma anlaşması! Güvenlik kaynakları doğruladı

Türkiye dahil 3 ülkeden tarihi ittifak! Güvenlik kaynakları doğruladı
Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon! 15 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkemeden milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Bir 'tık' her şeyi değiştirebilir

Mahkemeden milyonları ilgilendiren emsal karar
Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde kriz büyüyor! Babaya zina suçlaması

Ünlü oyuncunun ailesinde kriz büyüyor! Babaya ağır suçlama
Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz

Milli yıldızımız Pavlidis'i aradı: Benfica günlerimizi yaşayabiliriz
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak

144 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı

Valilik önündeki valizler paniğe neden oldu! Bakın içinden ne çıktı
İstanbul'da yürek burkan manzara! Onlarcası telef oldu

İstanbul'da yürek burkan manzara
TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı

TİGAD’ın 13. Dijital Medya Çalıştayı Iğdır’da başladı