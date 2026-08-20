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Başöğretmen Lisesi'ne Hayırseverden Modern Kütüphane

Başöğretmen Lisesi'ne Hayırseverden Modern Kütüphane
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Ordu'da Başöğretmen Anadolu Lisesi'nin kütüphanesi, hayırsever Mahmut Türkeli tarafından merhum babası Menderes Türkeli adına yenilenecek. Proje kapsamında 204 metrekarelik alanda bilgisayar odası, sessiz çalışma bölümleri ve sunum alanı oluşturulacak.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Başöğretmen Anadolu Lisesi'nin mevcut kütüphane alanı, hayırsever vatandaş tarafından merhum babasının adına yenilenecek.

Vali Muammer Erol'un başkanlığında Ordu Valiliği'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve hayırsever Mahmut Türkeli tarafından imzalar atıldı. Hayırsever vatandaş Mahmut Türkeli tarafından merhum babası Menderes Türkeli adına yenilenmesini kapsayan proje ile toplam 204 metrekare kullanım alanına sahip kütüphane, çağdaş eğitim anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Kütüphanenin teknik altyapısı ve eklentileri de yenilenerek öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Proje kapsamında kütüphanede 8 bilgisayardan oluşan bilgisayarlı çalışma odası oluşturulacak. Geniş bir kitaplık alanının yanı sıra öğrencilerin bireysel olarak ders çalışabilecekleri sessiz çalışma bölümleri ve grup çalışmalarına uygun ortak çalışma masaları yer alacak. Kütüphanede ayrıca projeksiyon sistemi bulunan toplantı ve sunum alanı oluşturularak öğrencilerin eğitim faaliyetlerine yönelik modern bir çalışma ortamına kavuşması sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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