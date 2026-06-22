OMÜ Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu: 210 genç mühendis kep fırlattı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreninde 210 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Ziraat Fakültesi 2025-2026 Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezi'nde coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşmasını yapan fakülte birincisi Hatice Toysöz, "Bugün, hayatımızın en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Yıllar önce bu kampüsten içeri adım atarken içimizde taşıdığımız o tatlı telaş, bugün yerini büyük bir gurura, biraz hüzne ve yepyeni umutlara bıraktı. Geride bıraktığımız yıllar boyunca sadece kalın kitapların sayfaları arasında kaybolmadık; güneşin altında tarlada alın teri döktük, laboratuvarlarda saatlerimizi harcadık, seralarda ve işletmelerde doğanın dilini anlamaya çalıştık. Kimi zaman vizeler ve finaller arasında uykusuz kaldık, kimi zaman stajlarda mesleğimizin zorluklarıyla yüzleştik. Ama pes etmedik. Çünkü bizler, üretmenin, toprağa can vermenin ve bir tohumun filizlenişine şahit olmanın ne kadar kutsal bir görev olduğunu burada, bu yuvada öğrendik" dedi.

"Alın terinin karşılığını aldığınız gündür"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Dengiz ise "Kıymetli veliler; bugün en büyük alkışı sizler hak ediyorsunuz. Yıllar önce büyük umutlarla üniversitemize emanet ettiğiniz evlatlarınızı, bugün donanımlı, ülkesine ve insanlığa faydalı birer mühendis olarak karşılıyorsunuz. Onların eğitim yolculuğu boyunca yaptığınız fedakarlıklar, gösterdiğiniz sabır ve verdiğiniz koşulsuz destek her türlü takdirin üzerindedir. Bugün evlatlarınızın gözlerindeki ışıltı, sizin yıllarca döktüğünüz alın terinin eseridir. Haklı gururunuzu paylaşıyor, sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli akademisyen arkadaşlarım; Sizler, sahip olduğunuz derin bilgi birikimini ve tecrübeyi bu genç beyinlere aktararak sadece birer meslek insanı değil, aynı zamanda tarımın geleceğine yön verecek vizyonerler yetiştirdiniz. Amfilerde, laboratuvarlarda ve arazide verdiğiniz emeklerin, onlara aşıladığınız bilimsel etik ve araştırma ruhunun meyvelerini bugün hep birlikte topluyoruz. Fakültemizin kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyan özverili çalışmalarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili genç mühendislerimiz, bugün, uykusuz geçirdiğiniz vize ve final haftalarının, uzun laboratuvar çalışmalarının ve arazide, stajlarda döktüğünüz alın terinin karşılığını aldığınız gündür. Diplomanızı elinize aldığınız bu an, uzun ve zorlu bir maratonun bitiş çizgisi gibi görünse de aslında omuzlarınıza yüklenen yepyeni ve çok daha büyük bir sorumluluğun başlangıç çizgisidir" diye konuştu.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da "Ziraat olmadan, tarım olmadan hayat olmaz. Temel motto budur. Üniversitemizin toplamda 19 tane fakültesi var. Öncelememiz gereken temel fakülte ziraat fakültesidir. Bundan 180 yıl önce modern tarım eğitiminde bir yol ayrımına girmişiz. Bu 180 yıldır modern eğitimde mühendisler yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Törende Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Havva Yurduseven Bayzat, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Samsun Şubesi Başkanı, aynı zamanda OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ferat Uzun da birer konuşma yaptı.

Programın sonunda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve başarı belgeleri takdim edildi. Meslek yemininin edilmesinin ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini aileleriyle birlikte paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı