OMÜ Rektörü Aydın, Bafra Kaymakamı Altınpınar ile iş birliğini görüştü

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar'ı makamında ağırladı. Görüşmede, üniversite ile Bafra ilçesi arasındaki ilişkiler ve iş birliği imkanları ele alındı.

OMÜ Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen görüşmede, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Orhan Dengiz de hazır bulundu.

Görüşmede, üniversite ile kamu kurumları arasında Bafra'da gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Fatma Aydın, ziyaretlerinden dolayı Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'a teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı