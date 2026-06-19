Haberler

OMÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

OMÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi, 51. kuruluş yılında düzenlenen 47. mezuniyet töreniyle 181 öğrencisini mezun etti. Dekan Yalçın, diplomanın adalet, bilim ve toplumsal sorumluluğun sembolü olduğunu vurguladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi, kuruluşunun 51. yılında gerçekleştirdiği 47. mezuniyet töreniyle 181 öğrencisini mezun etti.

OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu'nun yanı sıra akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"O diploma, adaletin, bilimin, liyakatin ve toplumsal sorumluluğun sembolüdür"

Açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, fakültenin 51. yılında 47. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Mezunların sıradan gençler olmadığını, uykusuz geçen sınav gecelerinin, zorlu laboratuvar çalışmalarının ve projelerin ardından bugüne ulaştıklarını ifade eden Yalçın, "Fakültemizden aldığınız diploma sadece bir meslek belgesi değildir. O diploma; adaletin, bilimin, liyakatin ve toplumsal sorumluluğun sembolüdür" dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini, bilgi sürecinin sürekli yenilendiğini vurgulayan Yalçın, mezunlara teknolojiyi takip ederken insani değerlerden, vicdandan ve etikten asla ödün vermemeleri çağrısında bulundu.

Fakülte birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Ahmet Çavuş, mezuniyetle dört yıl önce çıktıkları yolu sonlandırdıklarını ancak hayatlarının bitmediğini, öğrenmenin bir süreç olarak hayat boyu devam ettiğini söyledi. Diplomaların yalnızca meslek kazanmak için olmadığını, mesleğin idrakine varmanın mensubiyet ve mesuliyet gerektiren bir olgu olduğunu belirten Çavuş, kendilerini bu şuurla yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Ahmet Çavuş, Kimya Bölümü ikincisi Ayşe Nur Sarı ve Matematik Bölümü üçüncüsü Beyza Yılmaz'a hediyeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin büyük bir heyecanla kep atmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saha görevlisinden ünlü modele unutamayacağı hareket

Şu şekil maça giden ünlü modele büyük şok
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş
'Eski eşimle ilişki yaşıyor' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı

"Eski eşimle ilişki yaşıyor" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin

Milli maça saatler kala açık açık uyardı: Sakın

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha