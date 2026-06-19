OMÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi, kuruluşunun 51. yılında gerçekleştirdiği 47. mezuniyet töreniyle 181 öğrencisini mezun etti.

OMÜ Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu'nun yanı sıra akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"O diploma, adaletin, bilimin, liyakatin ve toplumsal sorumluluğun sembolüdür"

Açılış konuşmasını yapan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, fakültenin 51. yılında 47. mezuniyet törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Mezunların sıradan gençler olmadığını, uykusuz geçen sınav gecelerinin, zorlu laboratuvar çalışmalarının ve projelerin ardından bugüne ulaştıklarını ifade eden Yalçın, "Fakültemizden aldığınız diploma sadece bir meslek belgesi değildir. O diploma; adaletin, bilimin, liyakatin ve toplumsal sorumluluğun sembolüdür" dedi.

Dünyanın hızla değiştiğini, bilgi sürecinin sürekli yenilendiğini vurgulayan Yalçın, mezunlara teknolojiyi takip ederken insani değerlerden, vicdandan ve etikten asla ödün vermemeleri çağrısında bulundu.

Fakülte birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Ahmet Çavuş, mezuniyetle dört yıl önce çıktıkları yolu sonlandırdıklarını ancak hayatlarının bitmediğini, öğrenmenin bir süreç olarak hayat boyu devam ettiğini söyledi. Diplomaların yalnızca meslek kazanmak için olmadığını, mesleğin idrakine varmanın mensubiyet ve mesuliyet gerektiren bir olgu olduğunu belirten Çavuş, kendilerini bu şuurla yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Ahmet Çavuş, Kimya Bölümü ikincisi Ayşe Nur Sarı ve Matematik Bölümü üçüncüsü Beyza Yılmaz'a hediyeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin büyük bir heyecanla kep atmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı