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Bilim ve tarih bir arada; Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan görkemli şenlik

Bilim ve tarih bir arada; Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan görkemli şenlik
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Erzurum'un Oltu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen bilim şenliğinde, fen, matematik, sosyal bilimler ve Türkçe gibi alanlarda 30 proje sergilendi. Öğrenciler ayrıca tarihi karakterleri canlandırdı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bilim şenliğinde, fen bilimlerinden matematiğe, sosyal bilimlerden Türkçeye kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okulun 3. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen bilim şenliğinde, öğrencilerin hazırladığı 30 proje sergilendi. Şenliğin açılış kurdelesi Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Okul Müdürü Salih Yeşilyurt ve okul müdürlerinin katılımıyla kesildi.

Etkinlikte öğrenciler, Erzurum ve Oltu'nun önemli tarihi şahsiyetlerinden Kara Fatma, Nene Hatun, Kazım Karabekir, Yusuf Ziya Bey ve Yasin Haşimoğlu karakterlerini canlandırarak ziyaretçilere tarihi bir atmosfer yaşattı.

Öğrencilerin hazırladığı projeler protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Kaymakam Mustafa Çelik, stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, projeler hakkında bilgi aldı ve çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Bilim şenliği, projelerin gezilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Etkinlik, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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