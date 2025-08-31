Okullarda siyah ayakkabı zorunluluğu iddiasına MEB'den açıklama

Okullarda kıyafet düzenlemesi yeniden gündemde. İlkokullarda önlük, ortaöğretimde ise forma uygulamasının başlamasının ardından bu kez öğrencilerin ayakkabıları tartışma konusu oldu. Bazı basın ve yayın organlarında, 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren yaklaşık 18 milyon öğrencinin yalnızca siyah ayakkabı giyeceği yönünde haberler yer aldı.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

NTV'nin haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama iddiaları boşa çıkardı. Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, "Bu konuda alınmış, onaylanmış ya da üzerinde çalışılan bir karar bulunmamaktadır" diyerek söylentilere son noktayı koydu.

İDDİALARIN KAYNAĞI NE?

Siyah ayakkabı iddialarının çıkış noktası, Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği (TASD) oldu. Dernek yöneticileri, Bakanlık'ta gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında hazırladıkları raporu yetkililere sundu. Raporda, deri ve kösele tabanlı okul ayakkabılarının çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağı savunuldu. Buna rağmen öneri, Milli Eğitim tarafından kabul görmedi.

Şimdilik öğrencilerin ayakkabılarıyla ilgili herhangi bir resmi düzenleme bulunmuyor. Bakanlık, yalnızca kıyafet standartlarıyla ilgili düzenlemeleri sürdürürken, ayakkabı konusunda ise kesinleşmiş bir adım atmış değil.