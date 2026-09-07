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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği talepleriyle ilgili yeni duyuru yayımlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 2023 yılında atanan ve 3 yıllık yasal çalışma süresini Eylül ayı itibarıyla tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerce beklenen mazerete bağlı yer değişikliği duyurusu yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden; "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemleri kapsamında ataması gerçekleşmeyenler, söz konusu dönemden sonra mazereti oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen iken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçecek olan ve mazereti bulunan öğretmenlere yönelik "2026 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2" yayımlandı.

Duyuruya göre başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül 2026 tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül 2026 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr veya https://personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden alınacak.

Atamalar 18 Eylül 2026 tarihinde ilan edilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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